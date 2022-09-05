05.09.2022 20:35 Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ нанесли успішне вогневе ураження ворогові (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 5 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування “Калібр” противника.

Протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування загарбників вглиб території України.