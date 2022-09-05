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05.09.2022  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові за день спіймали трьох злочинців у бігах (фото)

У Харкові три зловмисника потрапили у руки закону.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, за денну зміну 5 вересня  2022 року патрульні виявили 3 особи, що перебувають у розшуку
 
Зокрема, вдень, патрулюючи територію Немишлянського району, увагу патрульних привернув чоловік, який поводив себе підозріло. При появі праворхоронців він помітно занервував та змінив напрямок руху.
 
Під час перевірки документів у громадянина, з’ясувалося, що його розшукують правоохоронці за вчинення грабежу в Запорізькій області, передбаченого ч.2 ст.186 ( Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
 
Надалі чоловіка передали ініціатору розшуку.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  ограбление, пойман преступник, харьков
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