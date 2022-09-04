Від ударів ворога постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Харківщини (відео)

04.09.2022 20:07 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 2 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет “Калібр”.

Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття.

Разом з тим, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців.

Тим часом, НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу, розмістивши 8 багатонаціональних бойових груп на території країн-учасниць: Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та у Словаччині. Усі ці групи є бойовими підрозділами. Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність.