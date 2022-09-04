04.09.2022 19:24 Дмитро Колонєй

Позбавити пенсії: з ким це може статися

Пояснення дали у Пенсійному фонді України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на На пенсії, у ПФУ нагадали, що пенсіонери, які планують залишитися за кордоном назавжди ризикують втратити українську пенсію.

За статтями 47, 51 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери, які виїзжають за кордон на постійне місце проживання, втрачають право отримувати пенсійні виплати від України.

Водночас існують винятки: пенсіонер отримуватиме свої виплати в іноземній країни тоді, коли це передбачено в міжнародних договорах України. Зокрема, українці можуть продовжувати отримувати українські пенсії в Болгарії, Естонії, Іспанії, Латвії, Литві, Словаччині, Чехії, Португалії та Польщі (за пропорційним принципом).

Крім того, Україна уклала міжнародні договори за територіальний принципом, тобто коли витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач. Це стосується Азербайджана, Білорусі, Грузії, Молдови, Монголії, Румунії, Угорщини.

Якщо пенсіонер не переїхав на ПМП у вищенаведені країни, то він має перед виїздом звернутися до ПФУ із заявою й отримати пенсію за шість місяців наперед.