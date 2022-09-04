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04.09.2022  18:33   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про обстріли у Харкові

Окупанти завдали ракетних ударів у двох районах Харкова.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про рактні удари окупантів:    

"Обстрел двух районов Харькова. Предварительно прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", повідомив Ігор Терехов.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, обстрел, харьков, агрессия россии
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