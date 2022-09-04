Ігор Терехов повідомив про обстріли у Харкові

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Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні емоції переважуватимуть логіку, тож ймовірність помилитися дуже велика.

Прогноз погоди у Харкові на 4 вересня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.