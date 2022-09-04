Ігор Терехов повідомив про обстріли у Харкові

Окупанти завдали ракетних ударів у двох районах Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про рактні удари окупантів:
"Обстрел двух районов Харькова. Предварительно прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", повідомив Ігор Терехов.
Комментариев: 0
Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні емоції переважуватимуть логіку, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.
влажность:
давление:
ветер: