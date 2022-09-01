01.09.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 1 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 1 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 15 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

«Тиса» - 15 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

«Порубне» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.