01.09.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом місяця усунули 350 пошкоджень на водоводах

Фахівці щодня відновлюють подачу води у житлових районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» щодня продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води у всіх районах міста. У минулому серпні ними було усунено 350 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також протягом місяця ремонтники упорядкували 346 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 86 водорозбірних колонок.

Учора, 31 серпня, зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 17 поривів на трубопроводах та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Сьогодні бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» взяли на роботу 16 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.