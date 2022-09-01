01.09.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

Фахівці «Харківобленерго» взяли участь в акції "Кров рятує життя"

Харківські енергетики стали донорами крові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що працівники АТ "Харківобленерго" відвідали донорські центри Харківської області та здали кров для тих, хто її потребує. Таким чином харківські енергетики відреагували на прохання обласного центру служби крові про допомогу.

"Наш регіон перебуває під постійними обстрілами ворога, тому дах потрібний і військовим, і цивільним. Ми не могли стоять осторонь цієї проблеми, тому працівники з радістю відгукнулися та допомогли на донорському фронті", - підкреслили в обленерго.

Цю акцію «Харківобленерго» провело вперше, в ній взяли участь 100 співробітників товариства.

"Ми будемо і надалі брати участь у донорстві, адже кров – це найцінніше з того, що людина може дати іншій людині. Власним прикладом ми, енергетики, хочемо спонукати харків'ян приєднатися до цієї благородної та дуже важливої справи. Дізнайтесь про найближчі пункти здачі крові та врятуйте чиєсь життя!" – зазначили в обленерго.