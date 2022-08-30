Тривають ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах Харківщини (відео)

30.08.2022 19:43 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 30 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб України, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.

Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.