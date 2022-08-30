    
Главная Новини Харкова Армія Тривають ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах Харківщини (відео)
30.08.2022  19:43   Дмитро Колонєй

Тривають ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 30 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб України, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.
 
Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.
 
На Харківському напрямку ворог обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.
 
На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій  з метою утримання раніше зайнятих рубежів.
 
Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Надзвичайні події У Харкові затримано таксиста, який виправдовував агресію Росії (фото) 30.08 Суспільство «Потяг до перемоги» з історією про Харків курсуватиме Україною 30.08 Надзвичайні події Обстріл Харкова: ракетні удари нанесені по житлових багатоповерхівках (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 