30.08.2022 19:17 Дмитро Колонєй

Ремонт на перехресті змінить маршрут харківського трамваю

На харківській вулиці буде заборонено рух трамваїв.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент інфраструктури, у середу трамвай №8 тимчасово змінить маршрут руху

Ці зміни пов'язані з забороною руху трамваїв з 9:00 до 17:00 31 серпня 2022 року по вул. Плеханівський, на ділянці від вул. Морозова до вул. Кошкіна - у районі перехрестя вул. Плеханівської та вул. Морозова йтиме ремонт трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так:

розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захистників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку - за своїм маршрутом.