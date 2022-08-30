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30.08.2022  19:17   Дмитро Колонєй

Ремонт на перехресті змінить маршрут харківського трамваю

На харківській вулиці буде заборонено рух трамваїв.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, у середу трамвай №8 тимчасово змінить маршрут руху
 
Ці зміни пов'язані з забороною руху трамваїв з 9:00 до 17:00 31 серпня 2022 року по вул. Плеханівський, на ділянці від вул. Морозова до вул. Кошкіна - у районі перехрестя вул. Плеханівської та вул. Морозова йтиме ремонт трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захистників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;
  • у зворотному напрямку - за своїм маршрутом.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков, ремонт на перекрестке
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