    
Главная Новини Харкова Суспільство В Україні презентували лендинг на основі промокомпанії «Все працює завдяки нам»
30.08.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

В Україні презентували лендинг на основі промокомпанії «Все працює завдяки нам»

Міністерство освіти та науки України спільно з EU4Skills створили лендинг.

лендинг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що у межах промокампанії «Все працює завдяки нам» МОН та EU4Skills створили лендинг, який допоможе кожному дізнатися більше про робітничі професії та їхню цінність в сучасному світі.
 
Лендинг складається з головного промовідео та 8 відеоісторій героїв кампанії: слюсаря, тракториста, пекарки, столярки, токаря, зварювальниці, кравця та системної адміністраторки.
«Своїми історіям наші герої руйнують стереотипи про професійну освіту, сміливо заявляючи, що вибір їхнього фаху не випадковий, а свідомий та впевнений. Вони щиро люблять свою роботу та вважають її покликанням, розповідають про хороший заробіток і кар’єрні перспективи. А ще вкотре нагадують, якими сьогодні важливими для суспільства та країни є робітничі професії,» – коментує заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.
 
Також у лендингу можна знайти матеріал, який допоможе знайти професію та переконатися у перевагах освіти.
 
Також на лендингу є конструктор етикеток, який дозволяє розробити персоналізований стікер та наклеїти на власні вироби. Такий інструмент допоможе кожному робітнику приєднатись до кампанії та зробити свою роботу видимою.
 
Ознайомитись з лендингом можна за посиланням.
 
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Освіта Стало відомо, які спеціальності мають попит серед абітурієнтів в Україні 29.08 Суспільство Освітні заклади Харківської області отримали ноутбуки 29.08 Освіта В Україні рекомендації на бюджет отримали 67 тисяч вступників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 