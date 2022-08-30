30.08.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

В Україні презентували лендинг на основі промокомпанії «Все працює завдяки нам»

Міністерство освіти та науки України спільно з EU4Skills створили лендинг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що у межах промокампанії «Все працює завдяки нам» МОН та EU4Skills створили лендинг, який допоможе кожному дізнатися більше про робітничі професії та їхню цінність в сучасному світі.

Лендинг складається з головного промовідео та 8 відеоісторій героїв кампанії: слюсаря, тракториста, пекарки, столярки, токаря, зварювальниці, кравця та системної адміністраторки.

«Своїми історіям наші герої руйнують стереотипи про професійну освіту, сміливо заявляючи, що вибір їхнього фаху не випадковий, а свідомий та впевнений. Вони щиро люблять свою роботу та вважають її покликанням, розповідають про хороший заробіток і кар’єрні перспективи. А ще вкотре нагадують, якими сьогодні важливими для суспільства та країни є робітничі професії,» – коментує заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.

Також у лендингу можна знайти матеріал, який допоможе знайти професію та переконатися у перевагах освіти.

Також на лендингу є конструктор етикеток, який дозволяє розробити персоналізований стікер та наклеїти на власні вироби. Такий інструмент допоможе кожному робітнику приєднатись до кампанії та зробити свою роботу видимою.

Ознайомитись з лендингом можна за посиланням