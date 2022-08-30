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30.08.2022  16:41   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прочистили кілометри труб

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».


Комунальники Харкова прочистили кілометри труб
Як повідомляє РЕДПОСТ,з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади Новобаварської дільниці комплексу «Харківводовідведення» з початку року виконали профілактичне прочищення понад 4 км мереж. 
 
За інформацією начальника Новобаварської районної експлуатаційної дільниці Дмитро Мурза, також ремонтники замінили 28 технічно зношених люків і привели до ладу 47 каналізаційних колодязів. 
 
Крім того, у липні експлуатаційні бригади спільно з дільницею з ремонту мереж каналізації здали в експлуатацію після капітальної заміни важливий об'єкт критичної інфраструктури водовідведення у Новобаварському районі, де переклали 200 м самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм з заміною восьми оглядових колодязів. 
 
«Військові дії вплинули на швидкість та тривалість перекладки цього колектора, оскільки планували замінити набагато більше. Але навіть ця ділянка дуже важлива для ефективної роботи систем водовідведення у нашому районі», - наголосив Дмитро Мурза.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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