30.08.2022 16:41 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прочистили кілометри труб

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».



Комунальники Харкова прочистили кілометри труб



Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади Новобаварської дільниці комплексу «Харківводовідведення» з початку року виконали профілактичне прочищення понад 4 км мереж.

За інформацією начальника Новобаварської районної експлуатаційної дільниці Дмитро Мурза, також ремонтники замінили 28 технічно зношених люків і привели до ладу 47 каналізаційних колодязів.

Крім того, у липні експлуатаційні бригади спільно з дільницею з ремонту мереж каналізації здали в експлуатацію після капітальної заміни важливий об'єкт критичної інфраструктури водовідведення у Новобаварському районі, де переклали 200 м самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм з заміною восьми оглядових колодязів.

«Військові дії вплинули на швидкість та тривалість перекладки цього колектора, оскільки планували замінити набагато більше. Але навіть ця ділянка дуже важлива для ефективної роботи систем водовідведення у нашому районі», - наголосив Дмитро Мурза.