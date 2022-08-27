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27.08.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

В Україні Уряд ухвалив рішення про перетин кордону морякам

Відповідне рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.

Кордон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
 
Повідомляється, що 27 серпня Уряд на засіданні ухвалив рішення про можливість перетину державного кордону для моряків. Перетнути кордон можна буде лише за погодженням територіального центру комплектування. 
 
«Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні»,- зазначив Денис Шмигаль.
 
За словами прем’єр-міністра, Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.
 
Источник:   Денис Шмигаль
 Тэги:  граница
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