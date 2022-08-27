27.08.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

Війна в Україні: скільки разів лунала повітряна тривога у Харківській області

Середня тривалість сигналу повітряної тривоги становить 53 хвилини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що станом на 27 серпня, згідно з даними системи alerts, сигнал повітряної тривоги в Харківській області звучав тисячу разів. Проте вказані дані є приблизними, оскільки офіційний джерело з інформацією про повітряні тривоги з'явилося 15 березня.

Загальна тривалість повітряних тривог становить 37 діб та 7 годин. Середня тривалість сигналу повітряної тривоги становить 53 хвилини.

Окрім цього наголошується, що Харківська область посідає перше місце серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог.