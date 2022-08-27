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27.08.2022  13:55   Віталій Хінєвіч

Війна в Україні: скільки разів лунала повітряна тривога у Харківській області

Середня тривалість сигналу повітряної тривоги становить 53 хвилини.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що станом на 27 серпня, згідно з даними системи alerts, сигнал повітряної тривоги в Харківській області звучав тисячу разів. Проте вказані дані є приблизними, оскільки офіційний джерело з інформацією про повітряні тривоги з'явилося 15 березня.
 
Загальна тривалість повітряних тривог становить 37 діб та 7 годин. Середня тривалість сигналу повітряної тривоги становить 53 хвилини.
 
Окрім цього наголошується, що Харківська область посідає перше місце серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог.
 
Нагадаємо, правоохоронці розповіли подробиці ракетного удару по Харкову.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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