27.08.2022 13:55 Віталій Хінєвіч
Війна в Україні: скільки разів лунала повітряна тривога у Харківській області
Середня тривалість сигналу повітряної тривоги становить 53 хвилини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що станом на 27 серпня, згідно з даними системи alerts, сигнал повітряної тривоги в Харківській області звучав тисячу разів. Проте вказані дані є приблизними, оскільки офіційний джерело з інформацією про повітряні тривоги з'явилося 15 березня.
Загальна тривалість повітряних тривог становить 37 діб та 7 годин. Середня тривалість сигналу повітряної тривоги становить 53 хвилини.
Окрім цього наголошується, що Харківська область посідає перше місце серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог.
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