18.08.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Українці купили супутник

Супутник буде захищати Україну від ворогів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Сергія Притулу.

Повідомляється, що 25 червня закінчився проєкт «Народний Байрактар» під час якого небайдужі громадяни змогли за 3 дні зібрати 600 млн грн. Дізнавшись про це, турецька компанія Baykar зобов’язалась передати на безоплатних умовах Україні три ударні безпілотними. Таким чином, турецька компанія заощадила всю зібрану суму.

За словами Сергія Притули, він зі своєю командою деякий час опрацьовував план, як розпорядитися зібраними коштами так, щоб це принесло якомога більше користі українському війську і якомога більше шкоди ворогу.

«Ми вступили у перемови з Міністерством оборони України та після довготривалих консультацій таке рішення було знайдено. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи нашого рішення. Українці-ви космос, ми купили супутник» -, зазначив Сергій Притула.

Як повідомив Сергій, даний супутник дає доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE і цей доступ викуплений більше ніж на рік вперед.

«Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато"-, повідомив Притула.