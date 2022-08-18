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18.08.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять ремонтні роботи траси «Київ – Харків – Довжанський»

Автомобільна дорога М-03 стала «дорогою життя».

Харківська область ремонт доріг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА
 
Служба автомобільних доріг у Харківській області повідомляє, що у часи бойових дій автомобільна дорога М-03 стала «дорогою життя».
 
«Ця дорога важлива для життєдіяльності Харківської області, тож забезпечення швидкого і безпечного пересування нею є одним з пріоритетів роботи дорожників», – повідомили в САД у Харківській області.
 
Також проводились роботи з аварійного ремонту на Полтавському напрямку, зокрема, на ділянці від міста Валки в бік селища Пісочин. Бригади робітників проводили роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом.
 
Окрім цього, ще у липні було заасфальтовано проблемну ділянку дороги М-03 «Київ – Харків – Довжанський» в межах Коротича.
 
«У зв'язку з агресією росії проти України свою роботу зосередили виключно на експлуатаційному утриманні автошляхів державного значення. Всі будівельні та ремонті проєкти поставили на паузу до нашої Перемоги», – наголосили в САД.
 
Нагадаємо, у Харкова продовжуються роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, ремонт
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