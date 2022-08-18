18.08.2022 15:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області проводять ремонтні роботи траси «Київ – Харків – Довжанський»
Автомобільна дорога М-03 стала «дорогою життя».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ХОВА
Служба автомобільних доріг у Харківській області повідомляє, що у часи бойових дій автомобільна дорога М-03 стала «дорогою життя».
«Ця дорога важлива для життєдіяльності Харківської області, тож забезпечення швидкого і безпечного пересування нею є одним з пріоритетів роботи дорожників», – повідомили в САД у Харківській області.
Також проводились роботи з аварійного ремонту на Полтавському напрямку, зокрема, на ділянці від міста Валки в бік селища Пісочин. Бригади робітників проводили роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом.
Окрім цього, ще у липні було заасфальтовано проблемну ділянку дороги М-03 «Київ – Харків – Довжанський» в межах Коротича.
«У зв'язку з агресією росії проти України свою роботу зосередили виключно на експлуатаційному утриманні автошляхів державного значення. Всі будівельні та ремонті проєкти поставили на паузу до нашої Перемоги», – наголосили в САД.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости