18.08.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять ремонтні роботи траси «Київ – Харків – Довжанський»

Автомобільна дорога М-03 стала «дорогою життя».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА

Служба автомобільних доріг у Харківській області повідомляє, що у часи бойових дій автомобільна дорога М-03 стала «дорогою життя».

«Ця дорога важлива для життєдіяльності Харківської області, тож забезпечення швидкого і безпечного пересування нею є одним з пріоритетів роботи дорожників», – повідомили в САД у Харківській області.

Також проводились роботи з аварійного ремонту на Полтавському напрямку, зокрема, на ділянці від міста Валки в бік селища Пісочин. Бригади робітників проводили роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом.

Окрім цього, ще у липні було заасфальтовано проблемну ділянку дороги М-03 «Київ – Харків – Довжанський» в межах Коротича.

«У зв'язку з агресією росії проти України свою роботу зосередили виключно на експлуатаційному утриманні автошляхів державного значення. Всі будівельні та ремонті проєкти поставили на паузу до нашої Перемоги», – наголосили в САД.