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18.08.2022  15:23   Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова ліквідували понад десяток аварій за добу

Про це інформує КП «Харківводоканал» .


Комунальники Харкова ліквідували понад десяток аварій за добу
Як повідомляє РЕДПОСТ, зпосиланням на  КП «Харківводоканал» 17 серпня 2022 року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів і упорядкували шість оглядових колодязів.
 
Зокрема, активними темпами продовжуються відновлювальні ремонтні роботи у Київському районі. За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталяй Чупандіна, бригади оперативно усунули складну аварійну ситуацію на ділянці трубопроводу на вул. Весніна.
 
«Детально проаналізувавши характер ушкодження, бригади розпочали виконання комплексних заходів. Було проведено земляні роботи та перекладання ділянки магістралі. Завдяки досвіду та майстерності ремонтників із завданням впоралися у встановлені терміни», - зазначив Віталій Чупандін.
 
За інформацією підприємства, сьогодні, 18 серпня, бригади запланували відремонтувати 17 пошкоджених ділянок водоводів.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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