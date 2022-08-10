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10.08.2022  22:04   Дмитрий Колоней

Змінилися ціни популярного продукта: наскільки і чому

За повідомленнями Державної служби статистики України, індекс споживчих цін та інфляція продовжує зростати.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, зі посиланням на Фраза, суттєве зростання цін торкнулося всіх видів свіжої охолодженої продукції: птиці, яловичини, свинини, баранини та кролятини.. .
 

Чому зростають ціни?

  • Зростання вартості кормів
  • Високі витрати на логістику
  • Інфляція
  • Дефіцит
  • Ціни на курятину

Курятина

Вартість свіжого філе птиці протягом року в українських супермаркетах зросла на 18%.
  • У серпні 2021 року ціна на полицях рітейлерів у середньому становила 120 грн/кг, тоді як цього року вона підскочила до 142 грн/кг.
  • Найбільше подорожчала куряча печінка – на 51%.
  • Курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз – 69 грн/кг. Крила коштують 77 грн/кг, що на 12% дорожче за торішню ціну.
  • Крім того, суттєво зросла вартість чверті курки – до 73,4 грн/кг, що дорожче на 33%.
  • Купити фарш із курки та приготувати котлети зараз обійдеться дорожче на 20%, ніж за аналогічний період минулого року.
  • Ціла тушка курки. зросла лише на 3%.
  • Також незначне подорожчання спостерігається на курячих стегнах, які коштують у середньому 98 грн/кг, вони зросли в ціні лише на 2%.

Свинина

Також суттєво піднялися ціни на свіжу охолоджену свинину.
  • Свиняче кермо на кістки подорожчало на 37%. Цього року на полицях супермаркетів її ціна в середньому становить 95,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 року становила 70 грн/кг.Тож приготувати холодець цього року буде дорожче.
  • Свиняча грудинка минулого року коштувала 98 грн/кг, зараз — 129 грн/кг. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки – на 29% (148,9 грн/кг), вирізка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг) , лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки – на 10% (169 грн/кг).
  • У червні 2022 року Україна імпортувала м'яса майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими країнами-експортерами свинини в Україну стали Польща, Данія та Нідерланди. Крім того, скоротилася внутрішня промислова пропозиція цього продукту у зв'язку з тим, що виробники східного та південного регіонів змушені були покинути ринок.
Експерти сільського господарства прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, і надалі зростатимуть через високу інфляцію.

Яловичина

Підвищення цін на неї на ринку це пов'язують із дефіцитом.
  • Найбільше підскочила ціна на ребра – на 45%.
  • Значно подорожчала свіжа грудка яловичини. У серпні 2021 року вона коштувала 107 грн/кг, тоді як зараз ціна становить 145 грн/кг.
  • Печінка підскочила у ціні на 20% (96 грн/кг), фарш – на 33% (199,9 грн/кг), шийок – на 11% (219 грн/кг), антрекот – на 9% (250 грн/кг) )
  • Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також не суттєво подорожчав стейк з стегенця – на 6% (260 грн/кг) та гуляш – на 7% (299 грн/кг).

Дієтичне м'ясо

Поласувати дієтичним та делікатесним м'ясом також обійдеться недешево. Найбільше зросли ціни на птаха.
  • Вартість тушки індика підскочила на 49%.Нині ціна становить 164 грн/кг, тоді як минулого року було 110 грн/кг.
  • Вартість філе індички зросла на 22%, а гомілки - на 16%.
  • Ціла тушка качки коштує 158 грн/кг, що на 32% більше, ніж торік.
  • Перепелина тушка коштуватиме 197,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 року була 160 грн/кг.
  • Цього року нашийок баранини коштує 210 грн/кг, що на 31% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  • Ціна на вирізку баранини зросла незначно, лише на 6%.
  • Ціна кролика до столу цього року буде на 8% дорожче. Ціла тушка зараз коштує 282 грн/кг, в той час як минулого року ціна становила 260 грн за кілограм.

 

Источник:   Фраза
 Тэги:  цены, мясо, украина
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