10.08.2022 22:04 Дмитрий Колоней

Змінилися ціни популярного продукта: наскільки і чому

За повідомленнями Державної служби статистики України, індекс споживчих цін та інфляція продовжує зростати.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , зі посиланням на Фраза, суттєве зростання цін торкнулося всіх видів свіжої охолодженої продукції: птиці, яловичини, свинини, баранини та кролятини.. .

Чому зростають ціни?

Зростання вартості кормів

Високі витрати на логістику

Інфляція

Дефіцит

Ціни на курятину

Курятина

Вартість свіжого філе птиці протягом року в українських супермаркетах зросла на 18%.

У серпні 2021 року ціна на полицях рітейлерів у середньому становила 120 грн/кг, тоді як цього року вона підскочила до 142 грн/кг.

Найбільше подорожчала куряча печінка – на 51%.

Курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз – 69 грн/кг. Крила коштують 77 грн/кг, що на 12% дорожче за торішню ціну.

Крім того, суттєво зросла вартість чверті курки – до 73,4 грн/кг, що дорожче на 33%.

Купити фарш із курки та приготувати котлети зараз обійдеться дорожче на 20%, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціла тушка курки. зросла лише на 3%.

Також незначне подорожчання спостерігається на курячих стегнах, які коштують у середньому 98 грн/кг, вони зросли в ціні лише на 2%.

Свинина

Також суттєво піднялися ціни на свіжу охолоджену свинину.

Свиняче кермо на кістки подорожчало на 37%. Цього року на полицях супермаркетів її ціна в середньому становить 95,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 року становила 70 грн/кг.Тож приготувати холодець цього року буде дорожче.

Свиняча грудинка минулого року коштувала 98 грн/кг, зараз — 129 грн/кг. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки – на 29% (148,9 грн/кг), вирізка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг) , лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки – на 10% (169 грн/кг).

У червні 2022 року Україна імпортувала м'яса майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими країнами-експортерами свинини в Україну стали Польща, Данія та Нідерланди. Крім того, скоротилася внутрішня промислова пропозиція цього продукту у зв'язку з тим, що виробники східного та південного регіонів змушені були покинути ринок.

Експерти сільського господарства прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, і надалі зростатимуть через високу інфляцію.

Яловичина

Підвищення цін на неї на ринку це пов'язують із дефіцитом.

Найбільше підскочила ціна на ребра – на 45%.

Значно подорожчала свіжа грудка яловичини. У серпні 2021 року вона коштувала 107 грн/кг, тоді як зараз ціна становить 145 грн/кг.

Печінка підскочила у ціні на 20% (96 грн/кг), фарш – на 33% (199,9 грн/кг), шийок – на 11% (219 грн/кг), антрекот – на 9% (250 грн/кг) )

Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також не суттєво подорожчав стейк з стегенця – на 6% (260 грн/кг) та гуляш – на 7% (299 грн/кг).

Дієтичне м'ясо

Поласувати дієтичним та делікатесним м'ясом також обійдеться недешево. Найбільше зросли ціни на птаха.

Вартість тушки індика підскочила на 49%.Нині ціна становить 164 грн/кг, тоді як минулого року було 110 грн/кг.

Вартість філе індички зросла на 22%, а гомілки - на 16%.

Ціла тушка качки коштує 158 грн/кг, що на 32% більше, ніж торік.

Перепелина тушка коштуватиме 197,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 року була 160 грн/кг.

Цього року нашийок баранини коштує 210 грн/кг, що на 31% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ціна на вирізку баранини зросла незначно, лише на 6%.

Ціна кролика до столу цього року буде на 8% дорожче. Ціла тушка зараз коштує 282 грн/кг, в той час як минулого року ціна становила 260 грн за кілограм.