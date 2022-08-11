11.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +20°...+25°C (відчувається як +26°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +30°...+31°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +30°...+26°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.