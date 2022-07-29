29.07.2022 17:33 Дмитрий Колоней

Реабілітації дітей з інвалідністю за рахунок державного бюджету: як подати документи в Харкові

Про це розповіли в Управлінні соціального захисту населення в Харкові.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Управління соціального захисту населення Адміністрації Новобаварського району продовжує приймати документи на проходження реабілітації для дітей з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету згідно з Постановою КМУ від 27.03.2019 р. №309.

Для проходження реабілітації дитини:

один із батьків дитини подає до Управління за місцем проживання/знаходження дитини заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи із зазначенням інформації про обрану реабілітаційну установу разом

При заяві повинні бути ксерокопії таких документів (оригінали мати при собі:

паспорт громадянина України та/або свідоцтво про народженні; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, індивідуальної програми реабілітації, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичної установи із зазначенням потреби реабілітації дитини у реабілітаційній установі, обсягу реабілітаційних заходів та строком проведення таких заходів; виписка із медичної карти форма №0; довідка про надання ідентифікаційного номера батька.

Управління веде облік дітей з інвалідністю, які у порядку черги спрямовуються на реабілітаційні заходи у межах бюджетної програми на поточний рік.

Реабілітаційні заходи у розмірі їхньої граничної вартості можуть бути надані дитині кілька разів протягом бюджетного року відповідно до обсягу, зазначеного в індивідуальній програмі реабілітації.

Гранична вартість реабілітаційних заходів на дитину, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження І та ІІ ступеня, становить 16 тис. грн, ІІІ ступеня - 25 тис. грн.

Гранична вартість реабілітаційних заходів на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка, відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності, має обмеження І, ІІ, ІІІ ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися стаціонарно та амбулаторно.

У деяких установах під час реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини або її законного представника.

Ознайомитись із переліком реабілітаційних установ можна на сайті або безпосередньо на прийомі у спеціалістів управління.

Для отримання інформації щодо здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю можна звернутись до Управління соціального захисту населення Адміністрації Новобаварського району за адресою: вул. Різдвяна, 1, к. 20. Тел.: 725-39-31, 099-322-09-96, 093-324-03-06.