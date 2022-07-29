29.07.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Українській літак отримав назву – «ВE BRAVE LIKE KHARKIV»

На честь міста-героя Харкова назвали один із українських літаків.



Українській літак отримав назву – «ВE BRAVE LIKE KHARKIV»



Про цо повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сторінку в Facebook ANTONOV Company.

Повідомляється, що з метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України, ДП «АНТОНОВ» долучається до комунікаційної кампанії “Be Brave Like Ukraine” – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв.

Таким чином повітряні судна ДП «АНТОНОВ» отримали такі назви:

Літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.

«На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги»,- зазначили у ДП «АНТОНОВ».