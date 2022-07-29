29.07.2022 17:50 Віталій Хінєвіч
Українській літак отримав назву – «ВE BRAVE LIKE KHARKIV»
На честь міста-героя Харкова назвали один із українських літаків.
Українській літак отримав назву – «ВE BRAVE LIKE KHARKIV»
Про цо повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на сторінку в Facebook ANTONOV Company.
Повідомляється, що з метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України, ДП «АНТОНОВ» долучається до комунікаційної кампанії “Be Brave Like Ukraine” – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв.
Таким чином повітряні судна ДП «АНТОНОВ» отримали такі назви:
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Літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;
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Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;
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Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;
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Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;
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Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;
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Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;
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Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;
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Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;
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Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
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Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.
«На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги»,- зазначили у ДП «АНТОНОВ».
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