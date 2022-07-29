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29.07.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

Українській літак отримав назву – «ВE BRAVE LIKE KHARKIV»

На честь міста-героя Харкова назвали один із українських літаків.


Українській літак отримав назву – «ВE BRAVE LIKE KHARKIV»
Про цо повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сторінку в Facebook ANTONOV Company.
 
Повідомляється, що з метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України, ДП «АНТОНОВ» долучається до комунікаційної кампанії “Be Brave Like Ukraine” –  літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв.
 
Таким чином повітряні судна ДП «АНТОНОВ» отримали такі назви:
 
 
  • Літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;
  • Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;
  • Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;
  • Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;
  • Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;
  • Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;
  • Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;
  • Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;
  • Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
  • Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.
«На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень  та здобуття перемоги»,- зазначили у ДП «АНТОНОВ».
 
Источник:   ANTONOV Company
 Тэги:  самолет. вe brave like kharkiv
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