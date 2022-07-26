26.07.2022 15:23 Дмитрий Колоней

У Харкові відзначили День дідусів та бабусь (фото)

У Харкові приєдналися до європейського свята.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, 26 липня багато країн Європи святкують День дідусів та бабусь. Свято було засноване у 2009 році Квітковим бюро з Нідерландів. Там запропонували виділити хоча б один день на рік, щоб онуки дарували своїм бабусям та дідусям справжні живі квіти як символ нерозривного зв'язку між поколіннями: коріння – це старше покоління сім'ї, а молоді паростки – молодше.

Діти Холодногірського району разом зі своїми друзями, які зараз за кордоном, вирішили приєднатися до цієї традиції та згадали найяскравіші зустрічі зі своїми дідусями та бабусями.