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26.07.2022  15:23   Дмитрий Колоней

У Харкові відзначили День дідусів та бабусь (фото)

У Харкові приєдналися до європейського свята.

Відзначили День дідусів та бабусь у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, 26 липня багато країн Європи святкують День дідусів та бабусь. Свято було засноване у 2009 році Квітковим бюро з Нідерландів. Там запропонували виділити хоча б один день на рік, щоб онуки дарували своїм бабусям та дідусям справжні живі квіти як символ нерозривного зв'язку між поколіннями: коріння – це старше покоління сім'ї, а молоді паростки – молодше.
 
Відзначили День дідусів та бабусь у Харкові
 
Діти Холодногірського району разом зі своїми друзями, які зараз за кордоном, вирішили приєднатися до цієї традиції та згадали найяскравіші зустрічі зі своїми дідусями та бабусями.
 
Відзначили День дідусів та бабусь у Харкові
 
Відзначили День дідусів та бабусь у Харкові
 
Відзначили День дідусів та бабусь у Харкові
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  праздник, день дедушек и бабушек, харьков
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