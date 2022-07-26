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26.07.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: під завалами знайшли тіло жінки

Рятувальники продовжують розбирати завали, які виникли внаслідок обстрілу окупантами.

Обстріл Чугуїва
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що працівники обласного Управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки.
 
Рятувальники продовжують розбирати завали будинку культури у Чугуєві.
 
 «Нагадаю, що росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і будинку культури. Підвал  приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів. Вчора з-під завалів вдалося врятувати 4 людей»,- повідомив Олег Синегубов.
 
Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїва 25 липня близько 3 години ранку.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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