26.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч
Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: під завалами знайшли тіло жінки
Рятувальники продовжують розбирати завали, які виникли внаслідок обстрілу окупантами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
Повідомляється, що працівники обласного Управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки.
Рятувальники продовжують розбирати завали будинку культури у Чугуєві.
«Нагадаю, що росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і будинку культури. Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів. Вчора з-під завалів вдалося врятувати 4 людей»,- повідомив Олег Синегубов.
Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїва
25 липня близько 3 години ранку.
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