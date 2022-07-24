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24.07.2022  17:19   Дмитрий Колоней

У Харкові не припиняється волонтерська допомога (відео)

Волонтери у Харкові приходять на допомогу мешканцям міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, волонтери у Харкові щодня допомагають мирним мешканцям. Навіть великий ризик для їхнього власного життя не зупиняє небайдужих героїв нашого часу.

 

Тэги:  гуманитарная помощь, волонтеры, харьков
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