У Харкові не припиняється волонтерська допомога (відео)

Волонтери у Харкові приходять на допомогу мешканцям міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, волонтери у Харкові щодня допомагають мирним мешканцям. Навіть великий ризик для їхнього власного життя не зупиняє небайдужих героїв нашого часу.
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Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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