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24.07.2022  16:52   Дмитрий Колоней

Погоріла на наркотиках: у Харкові закладниця не змогла втекти від патрульних (фото)

Поліцейські Харкова спіймали наркодилерку.

Не змогла втекти від патрульних закладниця у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 24 липня 2022 року, правоохоронці на вулиці Береговій звернули увагу на жінку, яка поводила себе підозріло.
 
Вона, побачивши правоохоронців, почала помітно нервувати та намагалась уникнути спілкування з поліцейськими. Патрульні зупинили громадянку та виявили у неї 28 згортків з синтетичними наркотиками. Зі слів жінки, ці заборонені препарати вона розповсюджує через так звані "закладки".
 
Не змогла втекти від патрульних закладниця у Харкові
 
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  наркотики, закладчица, харьков
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