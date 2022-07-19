19.07.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

В Ірландії призупинили безвіз з низкою країн, щоб залишити місця для українців

Ірландія припинела безвізовий в'їзд для біженців із 20 країн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Європейську правду.

Уряд Ірландії ухвалив рішення про припинення безвізового режиму для біженців з 20 країн Європи на 12 місців. Дане рішення пов'язано з тим, що країна прийняла понад 43 000 українців і наразі не вистачає місць для подальшого приймання біженців з України.

У результаті сотні українців, переважно жінки та діти, які прибули до країни ще минулого тижня, були змушені ночувати на підлозі покинутої будівлі аеропорту Дубліна. Через декілька днів біженців тимчасово розмістили в наметовому містечку, збудованому ірландською армією на північ від ірландської столиці.

Перелік країн для яких припинено безвізовий в'їзд: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії. Швеції та Швейцарії.