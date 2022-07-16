Адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 16 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на выдачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарную помощь по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Горожан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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