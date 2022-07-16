16.07.2022 10:25 Виталий Хиневич

Кабмин погасит долги некоторым студентам за обучение

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского со студентами обсуждался вопрос о невозможности оплаты за обучение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Сообщается, что 15 июля правительство утвердило распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения.

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского со студентами обсуждался вопрос невозможности оплаты за обучение соискателей образования, зарегистрированных на территориях боевых действий, а также находящихся во временной оккупации или блокировании. Президент поставил задачу урегулировать этот вопрос, оказать помощь от государства, освободив более 13 тысяч студентов от уплаты задолженности.

«С целью упорядочить ситуации МОН инициировал вопрос компенсации расходов учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства. Так, в 2022 году 86 млн 814,4 тысяч гривен будут выделены МОН для дальнейшего направления заведениям высшего образования»,- сообщил Сергей Шкарлет.