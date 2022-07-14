14.07.2022 12:30 Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина избил сожительницу и пошел спать

В селе Таволжанка произошло преступление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 12 января в селе Таволжанка Купянского района, мужчина во время ссоры, находясь в стадии алкогольного опьянения, избил женщину. После чего оставил ее одну, а сам пошел спать в другую комнату. В результате полученных травм 37-летняя женщина скончалась.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали правонарушителя. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили 43-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд.