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14.07.2022  12:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина избил сожительницу и пошел спать

В селе Таволжанка произошло преступление.

Избил женщину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 12 января в селе Таволжанка Купянского района, мужчина во время ссоры, находясь в стадии алкогольного опьянения, избил женщину. После чего оставил ее одну, а сам пошел спать в другую комнату. В результате полученных травм 37-летняя женщина скончалась.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали правонарушителя. Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователи сообщили 43-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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