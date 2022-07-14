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14.07.2022  12:05   Виталий Хиневич

Украинская сборная завоевала еще две медали на Всемирных играх

В Бирмингеме украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу.

Украинская сборная
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Корреспондент.
 
Сообщается, что в США на Всемирных играх-2022 украинские спортсмены завоевали две медали-по ушу и художественной гимнастике.
 
Алина Крысько заняла 1 место в гунь шу (упражнения с палкой), 3 место в дао шу (упражнения с мечом), набрав 18.666 баллов. Спортсменка стала серебряным призером финала таола дао шу и гунь шу.
Виктория Оноприенко стала бронзовым призером по художественной гимнастике в упражнении с лентой, набрав 31,750 балла.
 
За шесть дней сборная Украины завоевала - 26 наград (9 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых). В турнирной таблице Украина находится на 5 месте по количеству золотых медалей. По общему числу наград находится в тройке лучших, уступая только командам Италии и Германии.
 
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  спорт, украинская сборная, всемирные игры
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