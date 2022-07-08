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08.07.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Оправдывал агрессию РФ: на Харьковщине задержан сторонник "русского мира"

На Харьковщине следователи сообщили о подозрении пропагандисту военного вторжения.

Оправдывал агрессию РФ: на Харьковщине задержан сторонник "русского мира"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 64-летний житель поселка Сахновщина активно поддерживал в запрещенной социальной сети прокремлевскую политику, якобы призванную «спасти» украинский народ от так называемых «бандеровцев» и «нацистов».
 
Он публично поддерживал спецоперацию России и действия российских агрессоров в Украине.
В ходе обыска стражи порядка изъяли смартфон подозреваемого и знаки различия форменной одежды образца российской армии.
 
Разоблачили злоумышленника работники Управления службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с сотрудниками местной полиции. Следователи Красноградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности. В настоящее время материалы уголовного производства направлены в суд.
 
Тэги:  предатель, коллаборант, харьков, сахновщина
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