08.07.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Оправдывал агрессию РФ: на Харьковщине задержан сторонник "русского мира"
На Харьковщине следователи сообщили о подозрении пропагандисту военного вторжения.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 64-летний житель поселка Сахновщина активно поддерживал в запрещенной социальной сети прокремлевскую политику, якобы призванную «спасти» украинский народ от так называемых «бандеровцев» и «нацистов».
Он публично поддерживал спецоперацию России и действия российских агрессоров в Украине.
В ходе обыска стражи порядка изъяли смартфон подозреваемого и знаки различия форменной одежды образца российской армии.
Разоблачили злоумышленника работники Управления службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с сотрудниками местной полиции. Следователи Красноградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности. В настоящее время материалы уголовного производства направлены в суд.
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