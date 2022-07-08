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08.07.2022  17:45   Виталий Хиневич

Канада выпустила почтовую марку в поддержку Украины

В Канаде стартовали продажи благотворительной марки «Help for Ukraine».

Канада представила новую почтовую марку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.
 
Почта Канады выпустила благотворительную марку в поддержку Украины. Таким образом, Канада продемонстрировала солидарность с украинцами. 
 
Лист состоит из 10 марок, на которых изображен ярко-желтый подсолнух на фоне голубого неба, напоминающий украинский флаг. 1$ с каждого проданного листа будет направлен в Canada-Ukraine Foundation, активно помогающий с первых дней полномасштабной войны. 
 
Напомним, автор новой почтовой марки «Українська мрія» приняла участие в благотворительном аукционе.
 
Источник:   Укрпочта
 Тэги:  марка
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