08.07.2022 18:15 Василий Голосный

В Харькове после вражеских обстрелов восстанавливают детские сады (фото)

Активные работы по восстановлению и консервации поврежденных детских садов проходят в Харькове.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

В Шевченковском районе один из детских садок пережил массированный обстрел, в результате которого произошел пожар. Взрывная волна повредила практически каждое помещение детского сада, одна группа выгорела полностью. Также из 117 выбито 107 окон и разбито много мебели. На данный момент дошкольное учреждение готовят к зимнему периоду. К восстановительным работам присоединились волонтеры ГО " Я Врятований".

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