В Харькове после вражеских обстрелов восстанавливают детские сады (фото)

Активные работы по восстановлению и консервации поврежденных детских садов проходят в Харькове.
В Шевченковском районе один из детских садок пережил массированный обстрел, в результате которого произошел пожар. Взрывная волна повредила практически каждое помещение детского сада, одна группа выгорела полностью. Также из 117 выбито 107 окон и разбито много мебели. На данный момент дошкольное учреждение готовят к зимнему периоду. К восстановительным работам присоединились волонтеры ГО " Я Врятований".
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
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