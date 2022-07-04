04.07.2022 14:55 Виталий Хиневич

Новый учебный год в Украине может проходить в смешанном формате

В Украине проводится активная работа по подготовке к новому учебному году.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что в Украине проходит подготовка к новому учебному году в режиме офлайн. Безопасность учеников находится на первом месте.

«В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. При наличии опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен», – сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Также рассматривается вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

«Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели движения в бомбоубежища, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован о условиях безопасности обучения детей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях», – отметил Сергей Шкарлет.

Кроме этого, родители имеют право определять формат обучения самостоятельно.

«Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат», – отметил Сергей Шкарлет.