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04.07.2022  14:55   Виталий Хиневич

Новый учебный год в Украине может проходить в смешанном формате

В Украине проводится активная работа по подготовке к новому учебному году.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что в Украине проходит подготовка к новому учебному году в режиме офлайн. Безопасность учеников находится на первом месте.
 
«В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. При наличии опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен», – сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
 
Также рассматривается вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.
 
«Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели движения в бомбоубежища, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован о условиях безопасности обучения детей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях», – отметил Сергей Шкарлет.
 
Кроме этого, родители имеют право определять формат обучения самостоятельно.
 
«Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат», – отметил Сергей Шкарлет.
 
Напомним, в Украине готовятся к новому учебному году.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  образование
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