04.07.2022 14:48 Дмитрий Колоней

Оккупанты ввели натуральный обмен в магазинах Херсона

Теперь в городе товары отпускаются в обмен на другие товары.



Оккупанты ввели натуральный обмен в магазинах Херсона



Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на ГУР Минобороны Украины, в магазинах оккупированного Херсона вводится «натуральный обмен» товаров

У захватчиков настолько большие проблемы в финансовом секторе оккупированноого города,что они ввели обмен на другие товары в магазинах.

Продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена.

Фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%.

Также в Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти. Это связано с попытками оккупационной администрации «уговорить» их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы.

Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживающих на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого референдума. Согласно новым предписаниям, он может состояться в первой половине сентября.