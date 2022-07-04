На Северную Салтовку возвращают газоснабжение (фото)

Очередной объем проведенных ремонтных работ приблизил момента подачи газа на Северную Салтовку-2.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковгоргаз».
В компании рассказали, что во время обстрелов Северной Салтовки российские оккупанты практически уничтожили инфраструктура жилмассива.
В частности, в микрорайоне Северная Салтовка-2 в газовом колодце возле одного из газорегуляторных пунктов пришли в полную негодность сети, которые через него проходили.
От массивной ударной волны подземные газопроводы среднего и низкого давления полностью согнулись, кроме того, были повреждены задвижка и кран.
Специалисты АО «Харьковгоргаз» произвели замену поврежденных участков и установили новые выключающие устройства на газопроводах в этом колодце.
Это позволит в дальнейшем возобновить газоснабжение для жителей микрорайона Салтовка-2.
Напомним, работники КП «Харьковжилстрой» продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами жилые дома.
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