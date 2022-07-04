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04.07.2022  14:32   Рита Парфенова

На Северную Салтовку возвращают газоснабжение (фото)

Очередной объем проведенных ремонтных работ приблизил момента подачи газа на Северную Салтовку-2.

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили выключающие устройства газорегуляторного пункта на Северной Салтовке.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковгоргаз».

В компании рассказали, что во время обстрелов Северной Салтовки российские оккупанты практически уничтожили инфраструктура жилмассива.

В частности, в микрорайоне Северная Салтовка-2 в газовом колодце возле одного из газорегуляторных пунктов пришли в полную негодность сети, которые через него проходили.

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили выключающие устройства газорегуляторного пункта на Северной Салтовке.

От массивной ударной волны подземные газопроводы среднего и низкого давления полностью согнулись, кроме того, были повреждены задвижка и кран.

Специалисты АО «Харьковгоргаз» произвели замену поврежденных участков и установили новые выключающие устройства на газопроводах в этом колодце.

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили выключающие устройства газорегуляторного пункта на Северной Салтовке.

Это позволит в дальнейшем возобновить газоснабжение для жителей микрорайона Салтовка-2.

Напомним, работники КП «Харьковжилстрой» продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами жилые дома.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  газ, агрессия россии, харьков, салтовка
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