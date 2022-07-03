03.07.2022 20:50 Виталий Хиневич

В Харькове выявили распространителей наркотических веществ

В Харькове распространяли наркотические вещества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что во время патрулирования Холодногорского района города внимание патрульных привлекли двое мужчин, которые вели себя подозрительно. Граждане что-то прикапывали у дороги на переулке Болгарском. Во время общения с полицейскими мужчины признались, что имеют с собой наркотические вещества для распространения.

В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у одного из мужчин 16 полиэтиленовых свертков с веществами растительного происхождения.

Кроме этого отмечается, что в Шевченковском районе полицейские заметили гражданина, который что-то закапывал в землю. Правоохранители выявили у мужчины более 70 свертков с синтетическими веществами.

Аналогичный случай произошел в Индустриальном районе. Совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности, патрульные обнаружили девушку, которая имела с собой 95 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Гражданка объяснила, что приобрела эти вещества с целью дальнейшего сбыта.

Во всех случаях на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.