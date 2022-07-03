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03.07.2022  20:50   Виталий Хиневич

В Харькове выявили распространителей наркотических веществ

В Харькове распространяли наркотические вещества.

В Харькове распространяли наркотические вещества
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что во время патрулирования Холодногорского района города внимание патрульных привлекли двое мужчин, которые вели себя подозрительно. Граждане что-то прикапывали у дороги на переулке Болгарском. Во время общения с полицейскими мужчины признались, что имеют с собой наркотические вещества для распространения.
 
В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у одного из мужчин 16 полиэтиленовых свертков с веществами растительного происхождения.
 
Кроме этого отмечается, что в Шевченковском районе полицейские заметили гражданина, который что-то закапывал в землю. Правоохранители выявили у мужчины более 70 свертков с синтетическими веществами.
 
Аналогичный случай произошел в Индустриальном районе. Совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности, патрульные обнаружили девушку, которая имела с собой 95 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Гражданка объяснила, что приобрела эти вещества с целью дальнейшего сбыта.
 
Во всех случаях на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, в Харькове несовершеннолетний парень зарезал знакомого.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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