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24.06.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Пьяный за рулем: в Харькове за сутки поймали десятки нетрезвых водителей

Полицейские Харькова напоминают об ответственности за вождение в пьяном виде.

Пьяный за рулем: в Харькове за сутки поймали десятки нетрезвых водителей
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, за прошедшие сутки патрульные обнаружили 19 пьяных водителей.
 
Стражи порядка напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:
 
  1. Гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишения права управления автомобилем на 1 год;
  2. Если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 
  3. В случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления на 10 лет.

Водители, помните, что от вашей ответственности зависит жизнь и здоровье.

 

Тэги:  пьяный водитель, харьков
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