24.06.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Пьяный за рулем: в Харькове за сутки поймали десятки нетрезвых водителей

Полицейские Харькова напоминают об ответственности за вождение в пьяном виде.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, за прошедшие сутки патрульные обнаружили 19 пьяных водителей.

Стражи порядка напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:

Гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишения права управления автомобилем на 1 год; Если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 В случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления на 10 лет.

Водители, помните, что от вашей ответственности зависит жизнь и здоровье.