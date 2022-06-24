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24.06.2022  15:05   Виталий Хиневич

Харьковские энергетики работают под вражескими обстрелами

Специалисты продолжают восстанавливать электросети.

Харьковоблэнерго
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».
 
Сообщается, что российские войска усилили артиллерийские и ракетные обстрелы населенных пунктов в пригороде Харькова. Из-за интенсивного огня были повреждены и разбиты сотни километров электрических сетей.
 
Ежедневно ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" выезжают для проведения аварийно-восстановительных работ в места, где взрывы утихают только на считанные часы. 
«Бывает, что отсчет идет даже на минуты! В таких случаях надеяться остается исключительно на свой успех. Однако смертельная угроза не останавливает мужественных людей, избравших в жизни мирную профессию энергетика.
 
День за днем, как бы ни было горячо и громко вокруг, сотрудники распределительных и высоковольтных сетей делают свое дело — возвращают в дома земляков электричество, а с ним и надежду, что все будет хорошо! Когда снова зажигается лампочка, оживают связь и насосы водоснабжения, трудно представить, насколько высокой ценой все это достигается! В память о временах испытаний энергетики собирают разнообразные "трофеи", повредившие спецтехнику и оборудование. Работа идет, военная коллекция пополняется»,- сообщили в «Харьковоблэнерго».
 
Напомним, ранее энергетики восстановили поврежденный в результате боевых действий участок двухцепной воздушной линии 110 кВ вблизи окружной дороги в Пятихатках.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  жкх, харьков
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