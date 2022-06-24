24.06.2022 15:05 Виталий Хиневич

Харьковские энергетики работают под вражескими обстрелами

Специалисты продолжают восстанавливать электросети.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

Сообщается, что российские войска усилили артиллерийские и ракетные обстрелы населенных пунктов в пригороде Харькова. Из-за интенсивного огня были повреждены и разбиты сотни километров электрических сетей.

Ежедневно ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" выезжают для проведения аварийно-восстановительных работ в места, где взрывы утихают только на считанные часы.

«Бывает, что отсчет идет даже на минуты! В таких случаях надеяться остается исключительно на свой успех. Однако смертельная угроза не останавливает мужественных людей, избравших в жизни мирную профессию энергетика.

День за днем, как бы ни было горячо и громко вокруг, сотрудники распределительных и высоковольтных сетей делают свое дело — возвращают в дома земляков электричество, а с ним и надежду, что все будет хорошо! Когда снова зажигается лампочка, оживают связь и насосы водоснабжения, трудно представить, насколько высокой ценой все это достигается! В память о временах испытаний энергетики собирают разнообразные "трофеи", повредившие спецтехнику и оборудование. Работа идет, военная коллекция пополняется»,- сообщили в «Харьковоблэнерго».

Напомним, ранее энергетики восстановили поврежденный в результате боевых действий участок двухцепной воздушной линии 110 кВ вблизи окружной дороги в Пятихатках.