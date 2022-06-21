21.06.2022 21:54 Дмитрий Колоней

Стало известно, какая сумма потребуется для восстановления Украины

Эту информацию обнародовал руководитель Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Bloomberg, по словам руководителя Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернера Хойера, Украине может понадобиться до 1,1 триллиона долларов посторонней помощи, чтобы возместить ущерб, нанесенный полномасштабным вторжением России.

"Я назвал триллион, потому что увидел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереальными, когда я смотрю на уровень разрушения в Украине", - сказал Хойер.

23-24 июня 2022 в Брюсселе лидеры ЕС обсудят план реконструкции Украины и ее заявление на членство в союзе. ЕИБ мог бы сыграть главную роль в перенаправлении денег из ЕС в Украину. Европейская комиссия впервые предложила последний пакет помощи в середине мая для покрытия части финансовых нужд Украины в размере около 5 миллиардов евро в месяц.

Хойер также отметил, что он стремится перераспределить обязательства ЕИБ на сумму от 1 до 1,5 миллиарда евро для восстановления Украины. По его словам, он, вероятно, получит разрешение уже на этой неделе.

Напомним, что министерша финансов Христя Фриланд заявила, что на днях Канада может принять законопроект, который позволит конфисковать и замораживать российские подсанкционные активы.

Ранее в государственный бюджет Украины от Канады поступил 1 миллиард канадских долларов (экв. 773 млн. долларов США) кредита на льготных условиях.