21.06.2022 21:36 Дмитрий Колоней

Послевоенное восстановление: в Харькове стартует украинско-британский проект

Проект, реализуемый в Харькове, результат сотрудничества национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова и Университета Лафборо .

Как сообщает РЕДПОСТ , проект «Инновационные города: лучшие практики послевоенного восстановления» стартует 1 июля в Харькове.

Его суть состоит в разработке образовательно-практического курса, в рамках которого молодежь сможет получить навыки и компетенции, необходимые для скорейшей разработки проектов послевоенного восстановления Украины.

«Послевоенное восстановление возможно только за счет внедрения эффективных инвестиционных механизмов, разработки инновационных инфраструктурных проектов и архитектурных решений, которые необходимо создавать уже сегодня. Движущей силой обновления страны должнен стать новый креативный класс - интеллектуальная и образованная молодежь», - отметили организаторы.

Среди ожидаемых результатов проекта - создание комьюнити молодых специалистов с креативными подходами; отбор и реализация идей развития территорий в условиях послевоенного восстановления; обеспечение благоприятного социально-экономического климата для возвращения людей и возобновления бизнеса; формирование площадки для создания новой архитектуры безопасности и социально-экономического развития территорий.

Присоединиться к проекту приглашаются профильные ассоциации, общественные организации, учреждения и отдельные специалисты, работающие в системе управления территориями. Более подробную информацию о проекте можно узнать по тел.: +38 (095) 691-14-68 или написав на электронную почту: [email protected]