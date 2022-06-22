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22.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 22 июня

Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 75%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +15°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +21°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +18°...+16°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Приметы дня:

По солнцу судили о предстоящей погоде: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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