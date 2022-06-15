15.06.2022 13:04 Рита Парфенова

Воздух в Харькове проверяют специалисты: результаты

Обнародованы данные мониторинга атмосферного воздуха в городе Харькове с 1 июня 2022 года.

Об этом сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.

По информаии специалистов, в Харкове есть две контрольне точки, с которых осущевляется забор проб для мониторинга состояния атмосферного воздуха для определения фоновых концентраций химических веществ (ангидрид сернистый, аммиак, формальдегид, водород хлористый, хлор, фенол).

С 1 июня 20022 года исследовано 408 проб атмосферного воздуха. Установлено, что все они соотвествовали установленным нормам по содержанию указанных выше веществ.

Напомним, в воде одного из источников на территории Харькова обнаружены патогенные микроорганизмы.