Воздух в Харькове проверяют специалисты: результаты

Обнародованы данные мониторинга атмосферного воздуха в городе Харькове с 1 июня 2022 года.
Об этом сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.
По информаии специалистов, в Харкове есть две контрольне точки, с которых осущевляется забор проб для мониторинга состояния атмосферного воздуха для определения фоновых концентраций химических веществ (ангидрид сернистый, аммиак, формальдегид, водород хлористый, хлор, фенол).
С 1 июня 20022 года исследовано 408 проб атмосферного воздуха. Установлено, что все они соотвествовали установленным нормам по содержанию указанных выше веществ.
Напомним, в воде одного из источников на территории Харькова обнаружены патогенные микроорганизмы.
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