31.05.2022 17:35 Виталий Хиневич

Переговоры Украины и России: Зеленский сделал заявление Эрдогану

МИД Турции сообщил о намерениях Зеленского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский заявил своему турецкому коллеге Эрдогану, что хочет провести встречу с Путиным.

Накануне президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовности оказать необходимую поддержку. Об этом Эрдоган сказал по результатам телефонного разговора с Зеленским.

Кроме этого стоит отметить, в ходе разговора президент Турции также подчеркнул, что придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.