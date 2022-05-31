31.05.2022 17:35 Виталий Хиневич
Переговоры Украины и России: Зеленский сделал заявление Эрдогану
МИД Турции сообщил о намерениях Зеленского.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский заявил своему турецкому коллеге Эрдогану, что хочет провести встречу с Путиным.
Накануне президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовности оказать необходимую поддержку. Об этом Эрдоган сказал по результатам телефонного разговора с Зеленским.
Кроме этого стоит отметить, в ходе разговора президент Турции также подчеркнул, что придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.
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