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31.05.2022  17:35   Виталий Хиневич

Переговоры Украины и России: Зеленский сделал заявление Эрдогану

МИД Турции сообщил о намерениях Зеленского.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский заявил своему турецкому коллеге Эрдогану, что хочет провести встречу с Путиным.
 
Накануне президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовности оказать необходимую поддержку. Об этом Эрдоган сказал по результатам телефонного разговора с Зеленским.
 
Кроме этого стоит отметить, в ходе разговора президент Турции также подчеркнул, что придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.
 
Напомним, министр иностранных дел росии Лавров, прокомментировал слухи о болезни и смерти российского диктатора.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  переговоры, зеленский
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