31.05.2022 17:21 Дмитрий Колоней

Лето все ближе: синоптики рассказали, каким оно будет

Об погоде летом сообщает Укргидрометцентр.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Укргидрометцентр, средняя месячная температура июня будет колебаться на уровне 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы. Осадки не превысят климатическую норму. Их месячное количество ожидается на уровне 49-108 мм, в Карпатах 109-164 мм.

Со свой стороны климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. Температура летом может резко падать и подниматься, что, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Кроме того, как уточнила климатолог, последние тенденции свидетельствуют о том, что температура летом будет держаться выше нормы. В июле и августе также возможны очень жаркие дни, но будет и прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса. Впрочем, большой засухи летом не ожидается.