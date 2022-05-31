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31.05.2022  17:21   Дмитрий Колоней

Лето все ближе: синоптики рассказали, каким оно будет

Об погоде летом сообщает Укргидрометцентр.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укргидрометцентр, средняя месячная температура июня будет колебаться на уровне 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы. Осадки не превысят климатическую норму. Их месячное количество ожидается на уровне 49-108 мм, в Карпатах 109-164 мм. 
 
Со свой стороны климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. Температура летом может резко падать и подниматься, что, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
 
Кроме того, как уточнила климатолог, последние тенденции свидетельствуют о том, что температура летом будет держаться выше нормы. В июле и августе также возможны очень жаркие дни, но будет и прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса. Впрочем, большой засухи летом не ожидается.
 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  погода, лето, украина
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