30.05.2022 15:10 Виталий Хиневич

В Харькове мужчины выстрелил в правоохранителя

Злоумышленник из револьвера выстрелил в сотрудника полиции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что в январе 2019 года мужчине поступило предложение убить подполковника полиции, злоумышленник на предложение согласился.

Одев балаклаву на лицо, мужчина совершил выстрел из револьвера в шею полицейского, когда тот выгуливал собаку. Когда правоохранитель упал на землю потеряв сознание, напарник киллера начал быть полицейского ногами по голове. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Жизнь потерпевшему спасли медики.

На основании данных фактов 37-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительных органов (ч. 2 ст. 28 ст. 348 УК Украины). Решается вопрос о причастности других лиц в совершении указанного преступления.

Источник: Прокуратура Харьковской области

харьков Тэги: криминал