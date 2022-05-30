30.05.2022 15:10 Виталий Хиневич
В Харькове мужчины выстрелил в правоохранителя
Злоумышленник из револьвера выстрелил в сотрудника полиции.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что в январе 2019 года мужчине поступило предложение убить подполковника полиции, злоумышленник на предложение согласился.
Одев балаклаву на лицо, мужчина совершил выстрел из револьвера в шею полицейского, когда тот выгуливал собаку. Когда правоохранитель упал на землю потеряв сознание, напарник киллера начал быть полицейского ногами по голове. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.
Жизнь потерпевшему спасли медики.
На основании данных фактов 37-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительных органов (ч. 2 ст. 28 ст. 348 УК Украины). Решается вопрос о причастности других лиц в совершении указанного преступления.
Напомним, ранее в Харкьвое мужчина ударил ножом
полицейского.
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