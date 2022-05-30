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30.05.2022  15:10   Виталий Хиневич

В Харькове мужчины выстрелил в правоохранителя

Злоумышленник из револьвера выстрелил в сотрудника полиции.

В Харькове мужчина стрелял в полицейского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что в январе 2019 года мужчине поступило предложение убить подполковника полиции, злоумышленник на предложение согласился.
 
Одев балаклаву на лицо, мужчина совершил выстрел из револьвера в шею полицейского, когда тот выгуливал собаку. Когда правоохранитель упал на землю потеряв сознание, напарник киллера начал быть полицейского ногами по голове. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.
 
Жизнь потерпевшему спасли медики.
 
На основании данных фактов 37-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительных органов (ч. 2 ст. 28 ст. 348 УК Украины). Решается вопрос о причастности других лиц в совершении указанного преступления.
 
Напомним, ранее в Харкьвое мужчина ударил ножом полицейского.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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