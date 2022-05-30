30.05.2022 13:45 Виталий Хиневич

В Харьковской области изменилось время комендантского часа

На территории Харькова и области изменили продолжительность комендантского часа.



В Харьковской области изменилось время комендантского часа



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что с 30 мая комендантский час в Харькове и области будет действовать с 22:00 до 6:00.

В период комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Нужно находитесь дома и в местах безопасности.

Стоит отметить, что ранее комендантский час действовал на территории Харьковской области с 21:00 до 6:00.