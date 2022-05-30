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30.05.2022  13:45   Виталий Хиневич

В Харьковской области изменилось время комендантского часа

На территории Харькова и области изменили продолжительность комендантского часа.


В Харьковской области изменилось время комендантского часа
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что с 30 мая комендантский час в Харькове и области будет действовать с 22:00 до 6:00.
 
В период комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Нужно находитесь дома и в местах безопасности.
 
Стоит отметить, что ранее комендантский час действовал на территории Харьковской области с 21:00 до 6:00.
 
Комендантский час Харьковская область
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  комендантский час, харьков
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