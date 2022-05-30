30.05.2022 13:08 Рита Парфенова

Обстрел Харькова 29 мая: официальная сводка ХОГА

Российские оккупанты снова нанесли огневые удары по северной части Харькова.



t.me

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 30 мая, передает РЕДПОСТ.

По его словам за минувшие сутки по инфраструктуре города Харькова зафиксировано три обстрела из реактивных систем залпового огня.

Был обстрелян Киевский район Харькова. К счастью, обошлось без жертв. Снаряды нанесли повреждения жилому дому и служебному автомобилю ГСЧС Украины.





По области в течение суток обстрелам подвергся Харьковский район: в селе Циркуны получили ранения два человека. В селе Шестаково от обстрелов пострадала женщина.

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В ночь на 30 мая оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет.



Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская общины.

Напомним, Циркуны оккупанты обстреляли около семи часов вечера 29 мая. Спасатели рассказали, как тушили пожар.