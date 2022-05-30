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30.05.2022  13:05   Виталий Хиневич

Оккупанты насильно держали в подвале жителей Черниговской области

Оккупанты насильно держали в подвальном помещении людей в ужасных условиях.

Оккупант насильно держал в подвале жителе Черниговской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
 
Сообщается, что по данным следствия, российский военный во время оккупации села Ягодное Черниговской области с 3 по 30 марта 2022 года совместно с другими военнослужащими рф, угрожая применением огнестрельного оружия, насильственно поместили в подвальное помещение школы около 350 местных жителей, из которых 7 детей 5 младенцев.
 
Перед отправкой в подвал людей в минусовую температуру воздуха, людей привселюдно  раздевали, проводили обыски и осмотры.
 
Оккупанты понимали, что подвал не годится для проживания людей. В нем отсутствовали вентиляционные средств доступа свежего воздуха, искусственного или естественного освещения, водоснабжения и водоотвода, туалета, а также мест для сидения и отдыха, средств приготовления пищи. Люди в помещении находились в антисанитарных условиях, что угрожало их жизни и здоровью.
Из-за ужасных условий содержания, запрет покидать подвальное помещение школы погибло 10 людей.
 
Прокуроры Черниговской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил рф в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, в Харьковской области оккупанты распространяют неправдивую информацию.
 
Источник:   Офис Генерального прокурора Украины
 Тэги:  агрессия россии, криминал
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