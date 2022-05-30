30.05.2022 13:05 Виталий Хиневич

Оккупанты насильно держали в подвале жителей Черниговской области

Оккупанты насильно держали в подвальном помещении людей в ужасных условиях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Сообщается, что по данным следствия, российский военный во время оккупации села Ягодное Черниговской области с 3 по 30 марта 2022 года совместно с другими военнослужащими рф, угрожая применением огнестрельного оружия, насильственно поместили в подвальное помещение школы около 350 местных жителей, из которых 7 детей 5 младенцев.

Перед отправкой в подвал людей в минусовую температуру воздуха, людей привселюдно раздевали, проводили обыски и осмотры.

Оккупанты понимали, что подвал не годится для проживания людей. В нем отсутствовали вентиляционные средств доступа свежего воздуха, искусственного или естественного освещения, водоснабжения и водоотвода, туалета, а также мест для сидения и отдыха, средств приготовления пищи. Люди в помещении находились в антисанитарных условиях, что угрожало их жизни и здоровью.

Из-за ужасных условий содержания, запрет покидать подвальное помещение школы погибло 10 людей.

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил рф в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.