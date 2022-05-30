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30.05.2022  13:56   Рита Парфенова

К северу от Харькова оккупанты обстреляли семь сел: фото разрушений

Села Золочевского района Харьковской области подверглись вражескому обстрелу утром 30 мая.

Обстрел Золочевской общины утром 30 мая 2022 года

Как передает РЕДПОСТ, утром 30 мая произошел обстрел населенных пунктов Харьковщины на севере области. Российские оккупанты обстреляли семь сел на территории Золочевской общины. Об этом Суспільному.Харків рассказал глава общины Виктор Коваленко.

Обстрел Золочевской общины утром 30 мая 2022 года

Обстрел Золочевской общины утром 30 мая 2022 года

По его словам, с утра российская артиллерия обстреляла села Уды, Константиновка, Светличное, Карасёвка и Калиново. Повреждены мастерские предприятия и техники фермерского хозяйства. В результате обстрелов уничтожен дом и повреждены несколько домохозяйств.

Обстрел Золочевской общины утром 30 мая 2022 года

Также утром 30 мая оккупанты обстреливали села Мироновка и Черноглазовка. Повреждений, по информации главы общины, нет.

Напомним, за сутки с 29 по 30 мая по инфраструктуре города Харькова зафиксировано три обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник:   Суспільне.Харків
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, золочев, харьков
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